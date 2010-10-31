В Одесі за Гурвіца проголосували 47,4%, за Костусєва - 36,3%

За підсумками опитування виборців, проведеного при виході з 70 виборчих дільниць Одеси, лідером виборчих перегонів став кандидат у мери Едуард ГУРВІЦ, за якого віддали свої голоси 47,4% респондентів.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати екзіт-пола оголосила, виступаючи сьогодні о 22.00 в прямому ефірі телекомпанії «Нова Одеса», керівник дослідницьких проектів Центру політичних технологій (Російська Федерація) Гульнара АНДРОСОВА.

За її словами, за головного опонента Е.ГУРВІЦА - кандидата в мери Олексія КОСТУСЄВА - проголосували 36,3% респондентів.

Ніхто з решти кандидатів на посаду Одеського міського голови, за даними екзит-пола, не набирає більше 2% голосів.

Майже 10% виборців заявили, що проголосували проти всіх кандидатів у мери.

Керівник проекту зазначила, що всього було опитано більш як 67 тис. чоловік. Близько третини з них відмовилися відповідати, за кого вони проголосували на місцевих виборах. Але майже 46 тис. одеситів дали змістовні відповіді.

З урахуванням значної кількості виборців, які відмовилися розкрити таємницю голосування, похибка результатів опитування становить від 2,5 до 4 відсотків.