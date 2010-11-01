Ющенко знову все валить на Тимошенко

«Наша Україна» закликатиме патріотичні та демократичні політичні сили до консолідації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова партії Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на брифінгу у Києві.

За його словами, сьогодні «Наша Україна» планує оприлюднити заяву до патріотичних та демократичних сил із закликом об’єднуватись у більшість або формувати консолідовану опозицію в місцевих органах влади.

Зокрема, сказав В.ЮЩЕНКО, його партія прагнутиме до формування більшості у місцевих радах з патріотичними і демократичними силами, а в разі неможливості формування такої більшості - закликатиме їх до консолідованих дій в опозиції.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні в Україні більшість виборців підтримує демократичні та патріотичні ідеї, але через роздробленість таких політичних сил вони сьогодні не виграли вибори.

“Роздробленість, яку продемонстрували демократичні і патріотичні сили на цих виборах, є однією з ознак, коли у списках політичних сил, які беруть участь у виборах, у деяких округах було більше 40 політичних партій, дві третини з яких можна назвати демократичними”, - наголосив він.

На його думку, це є свідченням руйнівних процесів, які відбулись у колі демократичних та патріотичних сил, які дійшли до критичної межі. “Нам потрібна консолідація не популістських сил, не людей, які пропонують власний піар, а консолідація тих сил, які відносять себе до демократичного кола”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Водночас він не назвав конкретні політичні сили, з якими готова співпрацювати «Наша Україна», але вкрай негативно відгукнувся про лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО. «Якщо давати відповідь на те, чому українська демократія така на сьогоднішній день роздроблена, найбільшу причину роздробленості демократичних сил принесла позиція ТИМОШЕНКО», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив побажання, щоб його партія співпрацювала з тими силами, представники яких раніше або входили у «Нашу Україну», або з нею співпрацювали.