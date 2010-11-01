Луценко: ми – знову у 1999 році, з нечистою силою у державного керма

Колишній міністр внутрішніх справ України, лідер партії "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що нинішні вибори були "найбруднішими за часи незалежності України".

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Народної самооборони", Ю.ЛУЦЕНКО наголосив: "Це були найбрудніші вибори за часи незалежності. Всі, хто забув методи команди ЯНУКОВИЧА в 2004 році, хто повірив у казки про демократичне переродження Партії регіонів - упіймали облизня".

За його словами, створення партійних клонів, неконтрольований випуск гігантської кількості зайвих бюлетенів, тотальний контроль влади над виборчими комісіями – масове фальсифікування через голосування на дому – все це не дозволяє визнати вибори вільними та демократичними.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО наголосив: "Як влада не старалася, але БЮТ - головна опозиційна сила. У неї вкрали назву, її не допустили на вибори у чотирьох областях". На переконання лідера "Народної самооборони", електоральне поле БЮТ, його лідерів "дискредитували через маніпульовані ЗМІ, а місцевих активістів залякували силовики. Але «Батьківщина» підтвердила загальнонаціональне лідерство в опозиції".

Він заявив, що "у день Геловіна Україна перевела назад не лише стрілки годинника, але і політичної епохи". "Ми – знову у 1999 році, з нечистою силою у державного керма", - вважає Ю.ЛУЦЕНКО.

На його переконання, опозиції необхідно знову вчитися перемагати, навіть у таких умовах, для цього варто засвоїти головні уроки, якими він назвав наступне: «люди підтримують сильних, ігри «великих вождів» дрібних партій (у першу чергу із НУ-НС) нікого не цікавлять; перемогу здобувають яскраві місцеві лідери (як-то екс-губернатор Харківщини Арсен АВАКОВ), а не емісари партійного центру чи навіть сумлінні, проте маловідомі партапаратчики; епоха гасел, біг-бордів та безмежної віри до вождів – позаду, людей все більше цікавить реальна позиція. Добра новина - як і у 2007-му, так і зараз зрада карається (тоді – СПУ, зараз «Наша Україна», Народна партія ЛИТВИНА, «Сильна Україна» Сергія ТІГІПКА)».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО відніс до позитивів той факт, що Партія регіонів "попри скажений адмінресурс та фальсифікації", за попередніми даними, не змогла взяти 50+1% голосів українців. "Навпаки - проти неї більшість країни. А отже, справжня опозиція має шанс", - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Разом з тим, даючи поради опозиції, насамперед лідеру "Батьківщини" Юлії ТИМОШЕНКО, він запропонував сконцентруватися на роботі в областях: кадровій, інформаційній, протестній. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що "важливо досягнути публічних домовленостей про ненапад із «Фронтом Змін» і почати працювати не стільки проти ЯНУКОВИЧА, як за демократичну альтернативу нинішній владі".