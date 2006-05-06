Ющенко пообіцяв ветеранам доступ до сучасних методів діагностики

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що найближчим часом він підпише указ, який відкриє безперешкодний доступ до сучасних методів діагностики, профілактики та лікування основних захворювань людей похилого віку.

Про це він сказав сьогодні під час свого традиційного суботнього радіозвернення до співвітчизників, яке було присвячене 61-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

При цьому глава держави звернувся до всіх медичних працівників з проханням “виявити увагу і турботу до тих, хто заради нас жертвував своїм життям”.Також В.ЮЩЕНКО звернувся до представників місцевих влад, голів обласних і районних адміністрацій, керівників соціальних служб зі словами, що вони зобов’язані допомогти тим, хто найбільше цього потребує. “Зробіть життя ветеранів зручним, забезпечте їх житлом, транспортом, зв’язком, соціальною допомогою”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, особливої уваги ветерани потребують у День Перемоги 9 травня.

“У кожному місті і селі влада має організувати проведення Дня Перемоги для ветеранів на високому рівні”, - наголосив Президент.

Він зазначив, що нинішнє покоління українців - у неоплатному боргу перед ветеранами, і найменше, що воно може для них сьогодні зробити – це забезпечити гідну старість.

У цьому контексті В.ЮЩЕНКО нагадав, що минулого року Кабінет Міністрів затвердив Програму соціального захисту ветеранів; було внесено зміни до Закону "Про статус ветеранів війни"; якими підвищено пенсійні виплати, збільшено обсяг пільг для ветеранів війни. Також, за словами В.ЮЩЕНКА, у цьогорічному бюджеті більше 4 мільярдів гривень призначено для пільг і компенсацій ветеранам, виділено понад 37 млн. гривень на санаторно-курортне лікування ветеранів війни, понад 45 млн. гривень – на оздоровлення інвалідів, з 1 січня більш як удвічі зросли пенсії інвалідів усіх груп, зріс розмір разової грошової допомоги, яку ветерани війни отримують до Дня Перемоги.

“Нехай цей невеликий жест буде свідченням уваги і пошани з боку української громади”, - зазначив Президент.