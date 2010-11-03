Янукович звільнив Медведька
13:02, 03 листопада 2010Політика
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Повноваження спливали 4 листопада
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора.
Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА від 3 листопада, текст якого розміщено на сайті глави держави.
Як повідомлялося, п’ятирічний конституційний термін повноважень генерального прокурора О.МЕДВЕДЬКА спливає 4 листопада 2010 року.
Згідно з Конституцією, Президент України зобов’язаний подати на затвердження до Верховної Ради нову кандидатуру генерального прокурора.
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