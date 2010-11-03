Янукович визнав: є недоліки в роботі влади

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визнає, що в роботі органів влади є недоліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку на прес-конференції після урочистого відкриття ділянки об`їзної дороги.

Відповідаючи на питання, чи пов`язана відносно низька явка виборців на минулих місцевих виборах і велика кількість тих, хто проголосував «проти всіх», з низькою довірою народу до влади, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Ми живемо в демократичній країні… Так, звичайно, є у людей певні розчарування, є недоліки в роботі влади».

При цьому він порадив подивитися, як проходять вибори в інших країнах. «Ви подивіться на вибори, які проходять в інших країнах, подивіться на їх результати, на явки і так далі. Україна нічим не відрізняється від інших», - сказав Президент.

Він підкреслив, що в Україні «є питання, які накопичувалися впродовж років, і їх неможливо вирішити миттєво, швидко».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, в нашій країні ще продовжується економічна криза. «І ми, як то кажуть, переживаємо те падіння, яке було», - зазначив він.

«Потрібно не забувати, що Україна впала - «мінус 15%» ВВП, і такого в світі ніде немає», - сказав Президент, додавши, що у влади сьогодні «немає ніяких ілюзій», що все, відразу і швидко можна вирішити. При цьому він пообіцяв, що поступово влада виведе країну з кризи, і покращуватиме життя людей.

Для прикладу глава держави наголосив, що дефіцит держбюджету на сьогодні вже знижений з 12%, який був на початок бюджетного року, до «приблизно 5%, навіть трохи нижче». Проте В.ЯНУКОВИЧ акцентував, що він і цим результатом не задоволений. «Напевно, це добре. Але, ми задоволені цим результатом чи ні? Я скажу – незадоволені, тому що бажано, щоб дефіцит був ще меншим, і наступного року ми плануємо дефіцит бюджету скоротити до 3,5%», - сказав Президент.