«Батьківщина» подала понад дві тисячі скарг до судів

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» оскаржує в судах результати виборів на понад двох тисячах виборчих дільниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Сьогодні в різних регіонах наші виборчі штаби подали понад дві тисячі скарг до судів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, у своїх позовах «Батьківщина» вимагає або визнати недійсними вибори на деяких дільницях, або провести перерахунок голосів.

О.ТУРЧИНОВ повідомив, що судові позови стосуються виборчих дільниць у Київській, Львівській, Миколаївській, Кіровоградській, Луганській, Вінницькій, Чернігівській областях та місті Харкові.

«Зрозуміло, що суди в нашій країні не поспішають приймати рішення і не поспішають давати можливість проводити перевірки наведених фактів та зловживань», - додав О.ТУРЧИНОВ.