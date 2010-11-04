В Україні з'явиться «самотній лицар», за яким піде вся опозиція?

Вибори до місцевих рад змінили політичну карту України і заклали фундамент для нової опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, такої думки дійшли експерти Центру соціально-консервативної політики (ЦСКП), обговоривши підсумки минулих місцевих виборів.

На думку політолога Дмитра ВИДРІНА, після виборів змінилася розстановка політичних сил у країні.

«Вибори показові з погляду переформатування типових українських кластерів», - сказав Д.ВИДРІН.

Зокрема, експерт назвав чотири кластери: Партія регіонів і КПУ (за даними ЦСКП, їх підтримує приблизно половина виборців, і вони конкурують між собою); «радикали» - лідери ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО і ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК (за даними ЦСКП, їм симпатизують приблизно 20% виборців); «політичні яппі» - керівники партій «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО і «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК (підтримка на рівні 15% населення - ЦСКП); «новий кластер» - «шерифи» - місцеві лідери (також близько 15% таких, хто симпатизує - ЦСКП).

На думку Д.ВИДРІНА, також є багато політичних сил, що не визначилися, з яких може сформуватися опозиція по відношенню до головного кластера. Експерт вважає, що її лідер зможе спробувати переформатувати українську владу.

На думку керівника соціологічної компанії R&B Євгена КОПАТЬКА, після виборів Партія регіонів розширила своє представництво, одержала більшість в тих регіонах, де раніше представлена не була.

«Влада на себе взяла всю відповідальність за те, що відбувається в країні, що з цього вийде - покаже час», - зазначив Є.КОПАТЬКО.

На його думку, особливістю минулих виборів можна назвати істотне зниження явки - на вибори прийшло менше половини виборців.

«За загостренням пристрастей кампанія була як дуже активна, так і достатньо спокійна, і навіть несподівана. Мінімум у десяти регіонах пройшли локальні політичні проекти, наприклад, в Полтаві, Одесі, Вінниці», - відзначив Є.КОПАТЬКО.

У свою чергу, керівник Школи політичної психології Геннадій БАЛАШОВ припустив, що з`явиться «самотній лицар», який консолідує опозицію на загальних ідейних принципах, можливо, на загальній економічній ідеї, і зможе протистояти владі.

Президент ЦСКП (Україна) Юрій ЛИПЧЕВСЬКИЙ відзначив, що на місцевих виборах перемогла Партія регіонів, і посилилися сили регіональної спрямованості. На його думку, це є нормальною тенденцією для місцевих виборів.

«Очевидно, і це відзначили експерти, що багато кандидатів до місцевої влади йшли під своїми гаслами, виборець підтримував кандидата не за партійною приналежністю, а за його обіцянки покращити життя в місті», - зазначив Ю.ЛИПЧЕВСЬКИЙ.