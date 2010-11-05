Результати виборів до Донецької облради

У Донецькій обласній раді Партія регіонів налічуватиме 166 із 180 депутатів.

Як повідомили УНІАН у Донецькому обласному відділенні Партії регіонів, такі дані паралельного підрахунку Донецького обласного виборчого штабу Партії регіонів результатів виборів до місцевих органів влади.

Згідно з повідомленням, кандидати в депутати Донецької облради за партійними списками набрали: від Партії регіонів - 65,52% голосів виборців; КПУ - 6,97%; «Сильна Україна» - 3,21%; «Фронт Змін» - 2,65%; «Батьківщина» - 2,27%; ПСПУ – 1,4%; «Єдиний центр» - 0,4%; «Свобода» - 0,35%; Народна партія - 0,19%. Проти всіх проголосували 8,76% виборців.

Таким чином, до Донецької обласної ради пройшли, відповідно, Партія регіонів – 78 мандатів, КПУ – 8 мандатів, «Сильна Україна» - 4 мандати.

За мажоритарною виборчою системою на місцевих виборах до Донецької обласної ради представники Партії регіонів отримали перемогу в 88 із 90 одномандатних округів (за винятком 41 і 64 округів). У них перемогли, відповідно, представники КПУ і Аграрної партії.