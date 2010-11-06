Аваков вирахував легітимність Кернеса - «рівно 0,63%»

Кандидат в мери Харкова від "Батьківщини" Арсен АВАКОВ вважає, що без перерахунку голосів на виборах міського голови Харкова не буде дотримана вся чистота повноважень нового керівника міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив напередодні під час програми "Шустер Live".

За словами А.АВАКОВА, деякі факти щодо застосування фальсифікації говорять самі за себе. "Коли в день голосування в Харківській психлікарні кількість пацієнтів в два рази збільшилася і там представник від влади переміг з перевагою в 3 рази, то тут рішення суду не потрібно. Потрібно просто зрозуміти", - сказав А.АВАКОВ. Другим прикладом, додав він, є визнання по 600 бюлетенів недійсними в двох районах Харкова, де переміг саме представник опозиції. "Якщо пан КЕРНЕС хоче бути легітимним міським головою, а хоче, це видно, то чому б не погодитися і всі спірні питання не прорахувати", - додав А.АВАКОВ.

Він наголосив, що саме після цього Г.КЕРНЕС міг би сказати, що він виграв, хоча і з невеликою перевагою. "А зараз цього сказати не можна", - додав він. А.АВАКОВ запевнив, що "Батьківщина" захищатиме голоси мешканців Харкова, і в разі потреби позиватиметься до Європейського суду.

"Якщо не буде дотримана процедура, не будуть розглянуті всі скарги, не будуть перераховані всі дільниці, де виявили розірваними мішки з бюлетенями, то легітимність цього мера буде рівно 0,63%",- сказав А.АВАКОВ. При цьому він додав, що "це не результат Харкова, а результат того, як рахували голоси".

Як повідомляв УНІАН, за результатами підрахунку 100% протоколів, Харківська міська виборча комісія поінформувала, що мером Харкова став кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосувало 130 тис. 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів. На третьому місці - кандидат від Компартії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА, у якої - 79 тис. 639 голосів. Всього у голосуванні взяли участь 444 тис. 282 особи. 11 тис. 67 бюлетенів визнані недійсними.