У Києві затримали представників Коаліції учасників помаранчевої революції

Працівники столичної міліції складуть три адміністративних протоколи стосовно організаторів акції прихильників комуністичних сил, які провели сьогодні ходу центром Києва з нагоди чергової річниці Жовтневої революції.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві, пояснивши, що не зважаючи на заборону проведення масових акцій, яку було винесено Окружним адміністративним судом м. Києва, понад 2 тис. прихильників КПУ проводять свій захід.

Як зазначили в столичному главку, адмінпротоколи будуть складені за частиною 2 ст. 185 Адміністративного кодексу України (порушення правил проведення масових заходів) після чого організаторам акції будуть вручені відповідні повістки до суду, який прийматиме з цього приводу рішення.

Наразі нікого з учасників акції міліція не затримувала.

Водночас, правоохоронці затримали 6 представників Коаліції учасників помаранчевої революції, які також всупереч забороні проведення акцій вийшли до центру Києва, намагаючись провести свій захід. Стосовно них також буде складено аналогічні протоколи, після чого їх відпустять.