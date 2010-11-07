Мітинг КПУ обійшовся без ексцесів

Заходи, організовані КПУ на Майдані Незалежності у Києві з нагоди роковин Жовтневої революції, пройшли без ексцесів.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків МВС України у м.Києві.

У заходах взяли участь близько двох тисяч осіб переважно похилого віку.

Нараз міліція проводить демонтаж турнікетів. Учасники акції розходяться по домівках.