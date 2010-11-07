Мітинг КПУ обійшовся без ексцесів
15:35, 07 листопада 2010Політика
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Учасники акції розходяться по домівках
Заходи, організовані КПУ на Майдані Незалежності у Києві з нагоди роковин Жовтневої революції, пройшли без ексцесів.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків МВС України у м.Києві.
У заходах взяли участь близько двох тисяч осіб переважно похилого віку.
Нараз міліція проводить демонтаж турнікетів. Учасники акції розходяться по домівках.
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