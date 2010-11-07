Азаров завтра візьме участь у Віденському економічному форумі
16:04, 07 листопада 2010Політика
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Планується низка важливих зустрічей
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ завтра в ході робочого візиту до Австрії візьме участь у засіданні Віденського економічного форуму.
Як передає кореспондент УНІАН, також планується зустріч прем`єр-міністра України з Генеральним секретарем Організації країн експортерів нафти ОПЕК Абдаллою ель-БАДРІ.
У ході робочого візиту до Австрії М.АЗАРОВ зустрінеться також з керівництвом Райфейзенцентральбанку і Канцлером Республіки Австрія Варнером ФАЙМАННОМ
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