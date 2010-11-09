На Київщині сільського голову збираються легітимізувати вночі

У селі Плесецькому Васильківського району на Київщині рівно опівночі має розпочатися засідання тервиборчкому, на якому мають бути оголошені результати місцевих виборів. Про це УНІАН повідомила співвкоординатор ініціативної групи по захисту волевиявлення громади Плесецького Тетяна ФОЯ. За її словами, такий час обрано для того, щоб легітимізувати на посаду сільського голови Валентину БУТЬКО, яку, на думку жителів села, обрано з грубими порушеннями закону.

Уже кілька днів після виборів село охоплене стихійними протестами. Його мешканці вважають, що вибори 31 жовтня пройшли з грубими порушеннями й не відображають волевиявленню місцевої громади. Зокрема, не було зареєстровано як кандидата на сільського голову незмінного голову Плесецького Миколу ЛУЦЕНКА та інших кандидатів. Загалом до виборів голови й депутатів не було допущено більш як 40 місцевих жителів, повідомляє Т.ФОЯ. Під час виборів 900 жителів села проголосували проти всіх кандидатів і лише 124 голоси було віддано за В.БУТЬКО (усього в Плесецькому мешкає 3 тисячі виборців). Відтак жителі села заблокували сільську раду, не допускаючи В.БУТЬКО та інших людей до неї. Вони подали скаргу до Васильківського райсуду, вимагаючи визнати вибори недійсними та призначити повторне голосування.

Як інформує Т.ФОЯ, станом на 22.00 “жителі села сходяться до приміщення ради, їх уже зібралося кількасот, люди прибувають”. За її словами, до Плесецького стягнуто значні сили міліції. Правоохоронці не втручаються в перебіг подій. За даними ініціативної групи, для “розблокування” сільради можуть бути задіяні приватні охоронні структури. Водночас жителі села, каже Т.ФОЯ, налаштовані рішуче.