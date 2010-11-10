Кандидат у мери від "Батьківщини" вимагає перерахунку голосів у Донецьку

У Донецьку кандидат в мери від ВО «Батьківщина» Сергій АНІКУШИН вимагає в суді дозволу на проведення повторного перерахунку голосів на чотирьох виборчих дільницях - № 10073, 10097, 10099, 10109 в Калінінському районі міста.

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам С.АНІКУШИН, 5 листопада він подав відповідний позов до Донецького окружного адміністративного суду. Проте, за його словами, 7 листопада суд відмовив йому, пославшись на «формальність» виявлених порушень.

«Донецький окружний адміністративний суд не бачить порушень у тому, що члени дільничних комісій підписали наперед заготовлений протокол про результати голосування», - сказав С.АНІКУШИН, повідомивши, що подав апеляційну скаргу на таку ухвалу у Донецький апеляційний адміністративний суд.

«Ми оскаржимо рішення окружного адмінсуду і дії міської виборчої комісії, яка відмовилася ухвалити рішення про перерахунок голосів. У законі написано, що у разі сумнівів, якщо є акт, потрібно перерахувати голоси на дільниці. У нас є акт, є очевидні сумніви, - заявив С.АНІКУШИН. - Ми вимагаємо перерахунку і визнання підсумкових протоколів і постанов про результати виборів протиправними, вимагаємо їх скасування і за наслідками повторного підрахунку голосів ухвалення рішення з новими, справжніми результатами виборів».