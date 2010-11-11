Герман написала в лікарні повість «Червона Атлантида»

Заступник глави президентської адміністрації Ганна Герман, перебуваючи у лікарні, весь вільний час проводила з ноутбуком і встигла написати книгу - повість про трьох сильних жінок "Червона Атлантида". Про це повідомляє ТСН.

"Це книга про трьох сильних жінок, життя яких охоплює ще радянські часи і продовжується в наше. Вони відчувають і щастя, і нещастя, якось справляються з цим. Зараз я вичитую рукопис і десь до кінця місяця перешлю її у видавництво", - зазначила Герман.

За словами Герман, образи головних героїнь збірні і не мають відношення до її особистої біографії.

До речі, літературною творчістю Герман займається не вперше - у 2003 році вийшов її збірка новел "Піраміди невидимі".

Нагадаємо, вчора заступниця АП вийшла на роботу. Герман вважає, що причиною її інфаркту стала трагедія річної давності – загибель її сина в ДТП.

За словами політика, в лікарні її відвідували близькі та друзі: "Лікарі не дозволяли, щоб до мене ходило багато народу, але всі мої великі друзі, які завжди приходять до мене у важкий час, були. Серед них Рінат Ахметов, Борис Колесніков, Андрій Клюєв і багато інших".