Експерт бачить позитив у місцевих виборах

Минулі місцеві вибори стали одним з етапів монополізації влади, але в нинішніх реаліях стабілізація політичних процесів необхідна. Про це в середу під час Інтернет-конференції «Економічні перспективи України через призму місцевих виборів» заявила економічний експерт, член-кор. Української академії наук Наталія СЕМЕНЧЕНКО.

«Місцеві вибори відпрацьовували механізми проведення майбутніх парламентських. І тут явно можна спостерігати монополізацію влади, – заявила вона. – З іншого боку, стабілізація політичних процесів необхідна. До влади прийшли управлінці, топ-менеджери. Вони розвиватимуть, звичайно, передусім свій бізнес. Але він достатньо великий, а це робочі місця й розвинена інфраструктура. Як наслідок, формування середнього класу та його купівельної спроможності».

За її словами, результати минулої кампанії виявилися достатньо прогнозовані. Водночас, підкреслила вона, «практично жодні вибори, які проводилися в Україні, не можна на всі 100% назвати чесними й демократичними».

«Я все-таки чекаю якісних змін на краще», – сказала Н.СЕМЕНЧЕНКО. На її думку, однією з ознак таких змін стало поліпшення відносин з Росією, яка є для нашої країни не лише одним з найбільших зовнішніх ринків збуту, а й потенційним інвестором.