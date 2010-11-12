Чечетов не дав засумніватися, за рахунок кого зросте більшість у ВР

Не призначення Віктора БАЛОГИ на посаду міністра з надзвичайних ситуацій, а результати місцевих виборів стануть поштовхом для зростання парламентської більшості, сказав у інтерв`ю УНІАН перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

За його словами, «головним каталізатором або прискорювачем переходу чи відходу від збанкрутілої БЮТ чи «Батьківщини» стали місцеві вибори, які перефарбували Україну в колір прапора Партії регіонів, а не призначення Віктора БАЛОГИ».

М.ЧЕЧЕТОВ, відповідаючи на питання, чи не буде тертя в парламентській більшості у зв`язку з призначенням міністром не представника Блоку Литвина або КПУ, сказав, що призначення В.БАЛОГИ «ще раз підтвердило послідовність кадрової політики Президента, який говорив, що головне не партійний квиток, а професійні якості».

Він відзначив, що В.БАЛОГА «був губернатором, міністром, головою Адміністрації Президента, і це людина з широкомасштабним мисленням».

Як сказав М.ЧЕЧЕТОВ, сьогодні не потрібні політики, а потрібні професіонали. За його словами, «нам сьогодні немає сенсу надувати більшість в 300 голосів у парламенті». Він додав, що за президентські законопроекти вже голосують «330-340 народних депутатів».

М.ЧЕЧЕТОВ сказав, що сьогодні потрібні професіонали у владі, оскільки необхідно виконувати програму Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

За його словами, «через два роки парламентські вибори проводитимуться за змішаною системою». «Ми зможемо через два роки завести за пропорціоналкою 100 чоловік і ще 200 - за мажоритарними округами, тобто, 300 народних депутатів будуть від Партії регіонів», - сказав він. «Але для цього, - наголосив М.ЧЕЧЕТОВ, - потрібно виконати програму, а це можливо, коли буде професіоналізм, оскільки політика відійшла на другий план».