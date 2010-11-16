ВР узялася за Податковий кодекс і продовжила свою роботу до 22.00

Верховна Рада України приступила до розгляду у другому читанні проекту Податкового кодексу та у зв’язку з цим продовжила сьогоднішнє пленарне засідання до 22.00.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 227 народних депутатів із 422 зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з ухваленим рішенням, у засіданні ВР відбудеться перерва з 14.00 до 16.00, а з 12.00 до 12.30 перерви не буде.

Водночас парламент відмовився дати дозвіл на включення прямої трансляції засідання на площу перед Верховною Радою, де зараз відбувається мітинг протесту проти ухвалення у другому читанні проекту Податкового кодексу.

За ухвалення такого рішення проголосував лише 141 народний депутат з 416 зареєстрованих у сесійній залі.

Підтримали таке рішення лише фракція БЮТ і частково – НУ-НС. Фракції більшості не дали за цю пропозицію жодного голосу.

Верховна Рада приступила до розгляду поправок до проекту Податкового кодексу, і від Комітету ВР з питань податкової та митної політики це питання доповідає його голова Віталій ХОМУТИННІК.