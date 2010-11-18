Табачник каже, що платні послуги в дитсадках діють уже давно

Міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК запевняє, що його відомство не вводитиме платні послуги у дитсадках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції.

«Ніякі платні послуги у дитсадках не вводяться, тому що згідно з законом вони були введені два десятки років тому. І нічого тут ні на йоту не змінилось», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

При цьому він зазначив, що батьки платять за харчування дітей у дитсадках. Крім того, за згодою батьків і керівництва дитсадків можуть вводитися додаткові заняття, за які платять батьки. Зокрема, це стосується вивчення іноземних мов або занять з мистецтва.