Медведєв: участь України в НАТО руйнує простір безпеки в Європі

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що інтеграція України в НАТО руйнує простір безпеки в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ за підсумками засідання міждержавної комісії.

«Безумовно, відносини між нашими країнами залежать від того, в яких альянсах ми беремо участь. У нас завжди була проста позиція з приводу участі України в Північноатлантичному альянсі – ми вважаємо, що це руйнує простір безпеки в Європі», - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він також нагадав, що Росія завжди говорила про те, що для неї це істотне питання. На його думку, позаблоковий статус України є абсолютно виправданим. При цьому він нагадав, що про це він сказав під час виступу на саміті Росія-НАТО в Лісабоні.