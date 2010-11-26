Азаров ліквідував Держземінспекцію
Постанова Кабміну від 22 листопада
Кабінет міністрів України ліквідував Державну інспекції з контролю за використовуванням і охороною земель.
Про це зазначається у постанові № 1068 від 22 листопада п.р., розміщеній на урядовому порталі.
Згідно з документом, для ліквідації інспекції створюється комісія, главою якої став заступник глави Державного комітету України із земельних ресурсах Ігор ЛЕВУШЕВСЬКИЙ.
Голові комісії доручено затвердити її персональний склад і забезпечити вжиття заходів, пов`язаних з ліквідацією Держземінспекції, а також проінформувати Кабмін у 6-місячний термін про результати проведеної роботи.
При цьому Держкомзем має забезпечити здійснення державного контролю над використовуванням і охороною земель.
Як повідомляв УНІАН, 10 листопада п.р. Кабінет міністрів постановою № 1032 призначив заступника глави Державного комітету із земельних ресурсів І.ЛЕВУШЕВСЬКОГО головою комісії з ліквідації Державної інспекції з контролю над використовуванням і охороною земель, яка діє у складі Держкомзему як урядовий орган державного управління.
Документом було внесено зміни до постанови № 901 від 26 серпня 2009 р. “Про додаткові заходи з врегулювання земельних відносин”.