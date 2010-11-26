Підприємці пропонують Чечетову заплатити їм з власної кишені

Учасники безстрокової акції протесту проти прийняття Податкового Кодексу здивовані заявою народного депутата з фракції Партії регіонів Михайла ЧЕЧЕТОВА про те, що вони начебто отримують гроші за своє перебування на Майдані Незалежності у Києві.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Національного форуму профспілок України, заявила заступник секретаря Координаційної ради працівників ринків України Ольга ГАЙСУМОВА.

За її словами, лише 25 листопада участь в акції протесту у столиці взяли 5 808 працівників ринків України. При цьому, вона зазначила, що один лише проїзд до Києва обходиться більш як 200 гривень.

«Щоб доїхати з Мелітополя, наприклад, необхідно 240 гривень, з Одеси – 270 гривень, з Тернополя – 210 гривень. Крім того, потрібно забезпечити ще й перебування у місті. Ми їдемо за власний кошт, бо розуміємо, що ці втрати – ніщо, у порівнянні з тим, яким ярмом для нас обернеться прийняття Податкового Кодексу», - зазначила О.ГАЙСУМОВА.

Однак, вона наголосила, що якщо М.ЧЕЧЕТОВ скаже, де підприємці можуть отримати кошти за участь в акції протесту, то вони обов’язково звернуться туди.

«Якщо вірити словам пана ЧЕЧЕТОВА, то хтось винен нам 1 млн. 161 тис. 600 грн. та ще й харчі на додачу. Нам цікаво знати хто? І де ці гроші видають? Якщо такого місця пан ЧЕЧЕТОВ вказати не зможе, то ми вимагаємо він нього публічно спростувати дану інформацію або заплатити з власної кишені», - зазначила представник профспілки.

Нагадаємо, 24 листопада, в коментарі ІМК М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що «незадоволені ухваленням нової редакції Податкового кодексу України отримують за свої протести 200 гривень на добу».