Герасим’юк побачила, як Головатий зняв маску, і пропонує відкликати його з ПАРЄ

Народний депутат п’ятого скликання, член Президії партії “Наша Україна” Ольга Герасим’юк висловила пропозицію відкликати Сергія Головатого як представника опозиції української делегації на сесії Асамблеї ПАРЄ. Про це вона заявила учора на прес-конференції.

“Позиція Сергія Головатого збігається з позицією “антикризової” коаліції. Водночас його позиція є ворожою до демократії. Під кінець сесії він остаточно зняв маску борця за свободу і почав відкрито взаємодіяти з делегацією “антикризовиків”, - наголосила вона.

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