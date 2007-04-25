Регіонали пропонують оголосити персоною нон грата доктора Коена

Фракція Партії регіонів пропонує оголосити персоною нон грата аналітика Аріеля КОЕНА за його статтю в газеті «Вашинтон таймс».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Верховної Ради народний депутат V скликання з фракції Партії регіонів Василь ЯДУХА.

За словами депутата, офіційні органи влади України повинні дати оцінку публічної недружньої позиції А.КОЇНА, аж до оголошення його персоною нон-грата на території України.

Він зазначив, що Партія регіонів «засуджує явно необ’єктивні і недружні по відношенню до України, до легітимного парламенту і уряду вислови доктора А.КОЕНА, який, крім цього, виступає як співголова американо-українського комітету з політичного співробітництва», за його статтю «Слабка Україна може стати легкою здобиччю Росії» у газеті «Вашингтон таймс».

За словами В.ЯДУХИ, у цій статті йдеться про те, «що квотування експорту зерна завдало удару по інвесторам, і в результаті мільйони тонн зерна були кинуті в Чорне море, а селяни-експортери втратили сотні мільйонів доларів».

Депутат наголосив, що уряд України «відповідально заявляє, що експортери після створення державних запасів продовольчого зерна отримали безперешкодну можливість вивезти квотний товар». Він назвав вигадками інформацію про «топлене або з’їдене комахами зерно».

За словами В.ЯДУХИ, «мільйон тонн зерна – це практично весь об’єм нашого експорту зерна, а спустошити трюми сухогрузу у відкритому морі практично неможливо».

В.ЯДУХА також зазначив, що у статті аналітика йдеться про те, що більшість населення Криму вже виступають за возз’єднання з Росією. «На підставі чого робиться така провокаційна заява?», - запитав депутат. Він підкреслив, що пан А.КОЕН має право «на власні оцінки того, що відбувається в Україні, але якщо оцінки не мають нічого спільного не тільки з принципом наукової сумлінності, але навіть елементарної політичної коректності, це вимагає відповідного спростування».

В.ЯДУХА підкреслив, що ця стаття «є набором брехливих тверджень і принизливих характеристик». За його словами, А.КОЕН використовує такі вислови як «агресивний прем’єр-міністр, слабкий Президент, хаотичний корумпований парламент». Депутат вважає, що такі речі «ніби написані під диктовку лідерів української деструктивної опозиції».