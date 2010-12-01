У БЮТ думають, що Азаров, Бродський і Тігіпко сховаються

Перший заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ вважає, що з високопосадовців ніхто не понесе відповідальність за розробку та ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами С.СОБОЛЄВА, автори Податкового кодексу «сховаються». «Це АЗАРОВ, без сумніву, це ТІГІПКО, який відповідає за економічний блок, це голова Держкомпідприємництва (Михайло БРОДСЬКИЙ – УНІАН)», - сказав С.СОБОЛЄВ.

С.СОБОЛЄВ наголосив, що всі чітко розуміють, що без верховної волі Президента такий вигляд Податковий кодекс ніколи не мав би. «На мій погляд, йде велика гра, коли з одного боку когось відправляють у відставку, як це пишуть про БРОДСЬКОГО, і, таким чином, знаходять цапів-відбувайлів, а далі нічого», - сказав він.