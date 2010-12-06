США відкликають дипломатів, «заплямованих» WikiLeaks

Адміністрація президента США Барака Обами оголосила, що США відкличуть усіх дипломатів, чиї імена фігурують в оприлюднених WikiLeaks депешах. Про це повідомляє ТСН.

Як розповіло джерело в американському керівництві, витік інформації зробив подальшу службу співробітників посольств США в тій чи іншій країні не тільки неможливою, а й небезпечною.

"Нам доведеться відкликати найкращих наших людей ... Оскільки вони наважилися повідомити правду про країни, де вони працюють", - розповів інформатор.

Вже відомо про підготовку відкликання посла США в Лівії Джина Кретца.

В одній з його телеграм повідомлялося, що лідера Лівії Муаммара Каддафі в усіх його закордонних поїздках супроводжує білявка з України, яка буцімто є його коханкою.

Решта імен дипломатів поки не називається, однак повідомляється, що кадрові зміни торкнуться "багатьох працівників диппредставництв".

Нагадаємо, що в суботу Держсекретар США Гілларі Клінтон принесла офіційні вибачення за витік інформації багатьом світовим політичним лідерам.

Клінтон планує присвятити кілька наступних тижнів телефонним переговорам з лідерами різних країн, мова про які йде у публікаціях WikiLeaks.

Публікувати листування американських дипломатів, зокрема і конфіденційне, сайт WikiLeaks почав 28 листопада. З того часу було оприлюднено близько тисячі документів з майже 250 тисяч, що потрапили в розпорядження власника сайту Джуліана Ассанжа.