Наша Україна майже домовилася з Януковичем?

16:35, 10 травня 2006
Політика
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Симоненко розповів про нюанси переговорів і свою позицію

Лідер комуністів Петро Симоненко стверджує, що між “Нашою Україною” та “Партією регіонів” вже майже  досягнено домовленості про створення широкої парламентської коаліції. І що останньою позицією перегорів є те, чи підтримає на президентських виборах 2009 року Партія Регіонів кандидатуру Віктора Ющенка.

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