Наша Україна майже домовилася з Януковичем?
16:35, 10 травня 2006Політика
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Симоненко розповів про нюанси переговорів і свою позицію
Лідер комуністів Петро Симоненко стверджує, що між “Нашою Україною” та “Партією регіонів” вже майже досягнено домовленості про створення широкої парламентської коаліції. І що останньою позицією перегорів є те, чи підтримає на президентських виборах 2009 року Партія Регіонів кандидатуру Віктора Ющенка.
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