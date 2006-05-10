Наша Україна майже домовилася з Януковичем?

Лідер комуністів Петро Симоненко стверджує, що між “Нашою Україною” та “Партією регіонів” вже майже досягнено домовленості про створення широкої парламентської коаліції. І що останньою позицією перегорів є те, чи підтримає на президентських виборах 2009 року Партія Регіонів кандидатуру Віктора Ющенка.