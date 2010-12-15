Заарештований ще один міністр Тимошенко

Сьогодні у Києві за підозрою у зловживанні службовим становищем затриманий колишній міністр охорони навколишнього природного середовища України Георгій ФІЛІПЧУК.

Про це УНІАН повідомили в Генпрокуратурі України.

"Генеральна прокуратура Україна 13 грудня 2010 порушила кримінальну справу стосовно колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія ФІЛІПЧУКА за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки). За підозрою у вчиненні вказаного злочину він затриманий сьогодні у порядку, передбаченому ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України", - сказав керівник прес-служби відомства Юрій БОЙЧЕНКО.

За його словами, зараз триває досудове слідство.