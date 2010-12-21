Лук'янова ходить у червоній шапці, Тедеєв приміряє міністерське крісло

Народний депутат Катерина ЛУК’ЯНОВА (фракція НУ-НС) дарує своїм колегам по парламенту ялинкові прикраси.

Як передає кореспондент УНІАН, вона вдягла новорічну червону шапочку.

Новорічні кульки від К.ЛУК’ЯНОВОЇ, в основному, дісталися депутатам із фракції НУ-НС та деяким представникам БЮТ.

Як відомо, К.ЛУК’ЯНОВА входить до складу парламентської більшості.

У сесійній залі Верховної Ради по обидва боки трибуни встановлено новорічні ялинки. Трибуна і президія не заблоковані. Лише декілька депутатів із фракції Партії регіонів розмістилися в урядовій ложі, серед них Юрій БОЛДИРЄВ, Петро ЦЮРКО, Ельбрус ТЕДЕЄВ.