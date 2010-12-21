Соболєв: БЮТ не голосуватиме за пенсійну реформу Азарова

БЮТ не підтримуватиме пенсійну реформу, ініційовану урядом Азарова.

Про це сьогодні на брифінгу заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», прем’єр опозиційного уряду Сергій Соболєв, повідомляє офіційний сайт БЮТ.

За його словами, та пенсійна реформа, яку підготував уряд Азарова, це не реформа, а лише підняття пенсійного віку для громадян, «і за таку пенсійну реформу наша фракція голосувати не буде».

«Фактично те, за що Тимошенко зараз притягується до кримінальної відповідальності - за своєчасну виплату пенсій в умовах світової фінансової кризи - урядом Януковича-Азарова фактично нівелюється через внесення пенсійної реформи, згідно з якою ми отримаємо не лише зменшені пенсії, а й декілька ударів, які будуть завдані по пенсіонерам», - зазначив народний депутат.

За його словами, згідно з пенсійною реформою уряду Азарова, з 14 млн. пенсіонерів 7 млн. отримають мінімальну пенсію, яка буде ще меншою, ніж зараз.

Також за словами Соболева, влада підготувала «подарунок» жінкам у вигляді 5-річної надбавки до часу виходу на пенсію та військовослужбовцям, які тепер також не зможуть вчасно вийти на пенсію.

Окрім того, Соболєв зазначив, що опозиція не зайде в сесійний зал до виконання вимог, які були висунуті після побиття депутатів у сесійній залі, зокрема, щодо термінового заслуховування звіту Генпрокурора та притягнення до кримінальної відповідальності депутатів, які нанесли тяжкі тілесні ушкодження своїм колегам.

Також Сергій Соболєв нагадав, що БЮТ наполягає на припинені політичних репресій щодо лідера опозиції Юлії Тимошенко та інших опозиціонерів та вимагає негайного ухвалення закону про опозицію.