Генпрокуратура не знає, як реагувати на заяви Станік і Пшеничного

Генеральна прокуратура в ході вивчення заяв звільнених Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ двох суддів Конституційного Суду - Сюзани СТАНІК і Валерія ПШЕНИЧНОГО - звернулася до всіх вузів України, де є кафедри конституційного права, з проханням одержати консультації для подальших дій.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА. «Зараз для об`єктивності й повноти цієї перевірки ми звернулися до всіх вузів України, де є кафедри конституційного права, зокрема в Львів, Чернівці, Київ. Я сьогодні направила запити. Ми не можемо дати оцінку указу, і ми звернулися до вчених, щоб вони нам аргументували цю позицію».

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом №370/2007 від 1 травня «відповідно до пункту 22 частини першої статті 106, пункту 5 частини п`ятої статті 126 і статті 149 Конституції України» звільнив С.СТАНІК з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги.

Напередодні, 30 квітня, Президент своїм указом звільнив Валерія ПШЕНИЧНОГО з посади заступника голови Конституційного Суду з таким же формулюванням – «у зв`язку з порушенням присяги».

2 травня С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНИЙ подали заяви в Генеральну прокуратуру, з проханням втрутитися в ситуацію, оскільки вважають своє звільнення незаконним.