Кого Україна обрала б Президентом цієї неділі (опитування)

Якби вибори до Верховної Ради України відбулись найближчим часом, рейтинги основних політичних сил в Україні розташувалися б так: Партія Регіонів – 26,2%, Блок Ю.Тимошенко – 10,7%, Партія «Фронт Змін» – 7,0%, Партія «Сильна Україна» – 6,3%, ВО «Свобода» - 4,5%, Комуністична партія України – 2,7% підтримки населення. Всі інші політичні сили набирають менше 3%. Не підтримали б жодну із партій 14,5%.

Такі дані наводить центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦІС» за результатами четвертої хвилі моніторингового дослідження була проведена з 3 грудня по 19 грудня по всій території України методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів

Також, за даними соціологів, впродовж досить тривалого часу після закінчення президентських виборів в Україні істотно знизились електоральні рейтинги всіх без винятку можливих кандидатів на посаду Президента України та основних політичних сил. “СОЦІС” пояснює це тим, що за останній час значно зросла доля виборців, яка готова проголосувати «проти всіх» чи на момент опитування не визначилась зі своїм вибором.

Якби перший тур виборів Президента України відбувся найближчої неділі, то сили розташувалися б в такій послідовності: В.Янукович – 26,4%, Ю.Тимошенко – 10,9%, С.Тігіпко – 7,4%, А.Яценюк – 7,2%, О.Тягнибок – 4,1%, П.Симоненко – 2,2%, В.Литвин – 1,4% та В.Ющенко – 1,0% відповідно. Проти всіх готові проголосувати 15,5%.

Водночас соціологи зауважують, що респонденти протягом останнього часу найвищий рівень своєї довіри виказують до ЗМІ, церкви та Президента України.

Також до опитувальника грудневого дослідження було включено ряд питань, які відображають ставлення населення України до подій пов’язаних з обговоренням та прийняттям Податкового кодексу України.

На думку опитаних, головним автором і ініціатором Податкового кодексу виступив Уряд на чолі з М.Азаровим – 38,5%. На думку 18,1% респондентів таким автором і ініціатором був С.Тігіпко. В свою чергу, досить значна кількість опитаних не могла визначитись зі своєю відповіддю на дане питання – 27,6%.

Згідно результатів дослідження, акції підприємців проти прийняття нового Податкового кодексу в тій чи іншій мірі підтримало більше 60% опитаних респондентів. Що важливо, всього лише 3,2% громадян України не чули про такі акції протести і не були поінформовані про проблеми з прийняттям нового Податкового кодексу України. Втім, на запитання про готовність особисто долучитися до схожих акцiй протесту, у разi прийняття таких законів чи постанов, якi погiршують права громадян (Податковий кодекс, збільшення пенсійного вiку i т.д.) ствердно відповіли 36,6%. У жодному разі не збираються виходити на вулиці 48,9%, а 14,5% опитаних заявили, що ще не визначилися, або відмовилися відповідати.

Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦІС» з вересня 2010 року розпочав проведення щомісячного загальнонаціонального моніторингового соціологічного дослідження «УКРАЇНА І УКРАЇНЦІ». Метод відбору респондентів четвертої хвилі – квотна вибірка (за ознаками вік та стать). Загалом було опитано 2004 респондентів у віці від 18 років і старші, вибірка репрезентативна загалом для України за показниками віку, статі та розміру населеного пункту.