Губернатор: хай займаються жінкою, чи хто вона там, проректором...

Голова Донецької обласної держадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК закликав журналістів «відкинути питання», що стосуються Донецького національного університету, залишивши вирішувати їх представникам силових органів і Міністерству освіті, науки, молоді та спорту.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи ситуацію, яка склалася навколо ДонНУ і, зокрема, про призначення нового ректора й порушення кримінальної справи стосовно посадовців університету.

«Відкиньте всі питання, хай займаються там силові органи кому належить, хай займаються жінкою, чи хто вона там, проректором... Хай ще там щось роблять, це називається - силові органи», - сказав А.БЛИЗНЮК.

На репліку журналістів про те, що ця ситуація ускладнилася тим, що проректора Тетяну ЛЕВ, яка є дружиною новообраного ректора Юрія ЛИСЕНКА, побили біля під`їзду свого будинку, різко відповів: «Ви поставте питання начальнику міліції». І при цьому додав: «Поставте, а він скаже, що там вилучені речі, в яких вона була... Це не я вам говоритиму. Ви хочете від мене почути це? Не треба мене провокувати, там є кому займатися. Але там вилучені речі, вони будуть обстежені, це був бруд, вона падала, речі брудні, або не брудні й так далі... Все там розберуться. І відокремте мух від котлет».

А.БЛИЗНЮК ще раз підкреслив, що «силові органи хай займаються своїми справами, якщо там є проблеми, і я дав таку команду».

Водночас, він зазначив, що Міністерство освіти також повинне розібратися в цьому питанні в рамках своїх повноважень. «Там, де це компетенція Міністерства освіти, хай займається Міністерство освіти. І хай ухвалює рішення – призначати, або не призначати ректора», - сказав губернатор. Він також додав: «А університет, як підприємство, повинно працювати. Там є керівник, декани й трудовий колектив, і хай працюють».

Як повідомляв УНІАН. 29 липня 2010 року міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК, не одержавши від ректора Донецького національного університету В.ШЕВЧЕНКО добровільної згоди на відхід з посади, звільнив його своїм наказом.

В.о. ректора був призначений проректор Андрій КУЧКО, але 23 вересня він був також звільнений, а на його місце призначений Петро ЄГОРОВ.

23 листопада було оголошено конкурс на посаду ректора ДонНУ. Свої кандидатури спочатку подали П.ЄГОРОВ, В.ШЕВЧЕНКО і Ю.ЛИСЕНКО.

Але 6 грудня В.ШЕВЧЕНКО зняв свою кандидатуру, заявивши, що одержує від органів місцевої влади і з Міносвіти загрози і вимоги не брати участь у конкурсі.

10 грудня 2010 року конференція трудового колективу університету вибрала для затвердження Міністерством освіти і науки, молоді і спорту на посаду ректора вузу Ю.ЛИСЕНКА. За результатами таємного голосування, Ю.ЛИСЕНКО набрав 46% голосів, тобто, подолав необхідні 30%, а його опонент П.ЄГОРОВ набрав 29,67% голосів.

15 грудня міліція провела обшук у квартирі обраного ректора Ю.ЛИСЕНКА.

17 грудня прес-служба прокуратури Донецької області повідомила, що в Донецькому національному університеті проходять слідчі дії, пов`язані з порушенням кримінальної справи про розтрату майна посадовцями вишу. При цьому прес-служба прокуратури області попросила «не пов`язувати факт порушення кримінальної справи з виборами ректора університету».

Увечері 17 грудня двоє невідомих збили з ніг і завдали декілька ударів по голові Т.ЛЕВ – дружині новообраного ректора. Жінка в результаті нападу отримала струс мозку. За словами Ю.ЛИСЕНКА, нападники заявили його дружині: «Це тобі за чоловіка!».

Сьогодні Катерина КУТНЯ, яка є адвокатом Ю.ЛИСЕНКА і Т. ЛЕВ повідомила, що Міністерству освіти, науки, молоді та спорту заборонено підписувати контракт із новим ректором Донецького національного університету Ю.ЛИСЕНКОМ.

Вона пояснила, що така заборона винесена Київським окружним адміністративним судом у зв`язку з тим, що прийнято до розгляду позов Олександра КОРИСТІНА, який звернувся до суду, оскільки його кандидатура, всупереч закону «Про вищу освіту», не була представлена в перегонах на місце ректора. Про те, чи буде Ю.ЛИСЕНКО ректором, законно обраним трудовим колективом 10 грудня, тепер вирішить суд.