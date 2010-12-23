Лідер комуністів Севастополя частково підтримує Грача, але...

Перший секретар Севастопольського міського комітету КПУ, лідер фракції комуністів у міськраді Василь ПАРХОМЕНКО з деяких позицій підтримує Леоніда ГРАЧА, але не приймає обрану ним форму протесту.

У сьогоднішньому «прямому ефірі» місцевого «Народного каналу», коментуючи конфлікт між лідером КПУ Петром СИМОНЕНКОМ і лідером кримських комуністів Л.ГРАЧЕМ, В.ПАРХОМЕНКО сказав, «розбрат у Компартії - це якщо не трагедія, то велика біда для партії. Як член ЦК я робив все можливе, щоб не виносити сміття з хати, щоб знайти компроміс. Я з багатьох позицій підтримую Леоніда Івановича ГРАЧА. Наприклад, він давно говорить, що комуністам треба вийти з парламентської більшості, не ганьбити партію і розпрощатися з Партією регіонів». Але, як додав В.ПАРХОМЕНКО, «та форма, яку Леонід Іванович обрав для викладення своєї позиції, по суті справи, не прийнятна в партійних лавах. Є статут, є партійна дисципліна, є поняття партійного товариства. Вимоги потрібно виконувати. Леонід Іванович перейшов певну межу».

Кажучи про перспективи розв’язання конфлікту, перший секретар Севастопольського комітету компартії України зазначив, що «це наша внутрішньопартійна справа» За його словами, згідно зі статутом партії, у Л.ГРАЧА є можливість апелювати до вищих органів, аж до з`їзду партії. «Скажу, що конфлікт украй неприємний для партії. Його зараз використовують буржуазні ЗМІ для дискредитації Компартії та її керівництва». На думку В.ПАРХОМЕНКА, «конфлікт хоча й назрів, але треба було шукати інші шляхи для його розв’язання».