Що робити в разі неутворення районної ради в Києві?

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до Закону України “Про столицю України - місто-герой Київ” щодо порядку утворення районних рад.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосував 251 народний депутат із 282 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає, що у разі прийняття територіальною громадою Києва або Київською міською радою рішення про неутворення районних в місті рад районні у місті Києві державні адміністрації припиняють здійснення повноважень виконавчих органів відповідних районних в місті рад з дня, визначеного в такому рішенні.

У разі прийняття рішення про неутворення районних в місті рад Київська міська рада здійснює управління майном та фінансовими ресурсами, які є власністю територіальних громад районів у місті.

Структура і штатний розпис районних у місті Києві держадміністрацій затверджуються головою відповідної районної у місті Києві держадміністрації за погодженням з головою Київської міської державної адміністрації.