Анархісти взяли відповідальність за вибухи в посольствах в Римі

Італійське анархістське угруповання FAI (Informal Anarchist Federation - Неформальна федерація анархістів) взяло відповідальність за вибухи, що прогриміли у четвер в посольствах Швейцарії і Чили в Римі, в результаті яких постраждали двоє людей, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Reuters.

За даними поліції Риму, записка з текстом італійською мовою, в якій угруповання бере на себе відповідальність за диверсії, була знайдена прикріпленою до одягу чоловіка, що постраждав при вибуху в посольстві Чилі.

Два вибухи прогриміли у четвер в посольствах Швейцарії та Чилі в Римі.

Перша бомба вибухнула близько опівдня в посольстві Швейцарії. Вибуховий пристрій спрацював, коли один із службовців відкривав одержану посилку. В результаті він одержав серйозні поранення обох рук і відразу ж був доставлений до лікарні.

Другий вибуховий пристрій спрацював через пару годин у чилійській дипмісії, де також постраждала одна людина, яка спробувала подивитися небезпечну посилку.

Вибухи примусили все дипмісії в італійській столиці перейти на підвищені заходи безпеки.