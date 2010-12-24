Томенко: звідки у Першого каналу гроші на Шустера?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО стурбований стратегію розвитку Першого Національного каналу, який утримується на бюджетні гроші.

Як повідомляє прес-служба віце-спікера, М.ТОМЕНКО повідомив, що до Верховної Ради надходить дедалі більше звернень щодо ситуації, яка склалася на Першому Національному каналі.

Він розповів, що з одного боку йдеться про те, що Генеральний директор каналу Єгор БЕНКЕНДОРФ та заступник генерального директора НТКУ Валід АРФУШ продовжують експериментувати з програмною політикою каналу на власний розсуд. А з іншого боку країна продовжує фінансувати роботу каналу з державного бюджету. Так, за даними віце-спікера, станом на 9 грудня 2010 року Національна телекомпанія України отримала загалом за різними програмами 234 мільйони 892,36 тисяч гривень, в тому числі 37 мільйонів 056,7 тисяч гривень із Стабілізаційного фонду.

М.ТОМЕНКО зауважив, що “новою особливістю цього вже майже «каналу суспільного мовлення», як заявляє про нього влада, стане перехід на канал програми «Шустер Live».

Він підкреслив, що не має нічого проти того, щоб на Першому Національному виходила дискусійна програма, але звернув увагу на те, що, як йдеться у повідомленнях ЗМІ, головною причиною розриву контракту «Савік Шустер» з ТРК «Україна» стало те, що не було досягнуто домовленостей щодо подальшої співпраці, «у першу чергу в її фінансових аспектах». «Цікаво, за рахунок яких грошей ця програма, яку не зміг фінансово утримати комерційний канал «Україна», буде виходити на державному каналі?» - поцікавився М.ТОМЕНКО.

З огляду на дискусію довкола статусу і місця Національної телекомпанії України, заступник голови Верховної Ради України М.ТОМЕНКО запропонував голові Комітету з питань свободи слова та інформації Андрію ШЕВЧЕНКО розглянути питання про стан справ на Першому Національному і перспективи розвитку каналу на наступний рік на засіданні профільного комітету.