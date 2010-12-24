Донецький губернатор рекомендує українцям "ще жорсткіше затягти пояси"

Голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК рекомендує жителям України в наступному 2011 році «ще жорсткіше підтягнути пояси».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив напередодні на прес-конференції.

За словами губернатора в 2011 році «ще жорсткіше треба підтягнути пояси», оскільки попередня президентська влада дуже багато чого упустила. «Оскільки за п`ять років, за принципом класика марксизму-ленінізму «крок вперед і три назад», - було зроблено п`ять кроків назад за час тієї президентської влади», - пояснив А.БЛИЗНЮК.

Він зазначив, що сьогодні в країні зроблено аудит, дано оцінку попередній роботі влади й стабілізовано ситуацію. «Тому сьогодні ми бачимо, де ми знаходимося. Забезпечено стабільність у країні, ми маємо зростання обсягів виробництва певною мірою, збалансований бюджет при величезному дефіциті Пенсійного фонду», - сказав губернатор. Він також додав, що «Пенсійний фонд не працює, як Пенсійний фонд, це філіал державного бюджету», і це «зовсім неправильно».

Крім того, А.БЛИЗНЮК підкреслив, що «2011 рік – це рік, коли, додатково до всього іншого, вже треба буде починати віддавати борги, яких нагребли раніше».

«Тому ніщо не зникає безслідно й не з`являється з нічого», - зазначив голова облдержадміністрації.