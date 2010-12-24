Тимошенко знову хочуть бачити в Генпрокуратурі

Сьогодні о 15.00 лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО викликають на допит до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, управління знаходиться за адресою: вул. Борисоглібська, 18/17.

Прес-служба нагадує, що Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено обвинувачення в тому, що вона на посаді прем’єр-міністра «діючи умисно, з особистих інтересів» прийняла рішення «щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення, на покриття видатків державного бюджету України, передусім зобов’язань із виплати пенсій».

Телефон для довідок: 067-230-17-05, 067-656-52-40, 527-70-84.