Яценюк вимагає від Януковича розібратися з побиттям опозиціонерів

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК зареєстрував у Верховній Раді законопроект«Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо забезпечення та захисту демократичних принципів діяльності парламентської меншості), яким закріплюються права та гарантії діяльності опозиції у парламенті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт Змін», А.ЯЦЕНЮК вже вносив аналогічний законопроект до парламенту, проте провладна більшість навіть не включила його до порядку денного. Тому він подав у парламент депутатський запит до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. А.ЯЦЕНЮК вимагає від глави держави визнати невідкладним внесений ним проект закону.

«Сьогодні законодавчо не визначені засади й гарантії здійснення опозиційної діяльності як однієї з основ демократії», - наголосив він.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, “блокування парламенту чи будь-які інші дії, які заважали б провладній більшості ухвалювати рішення без урахування позицій меншості, є наразі єдиним засобом діяльності опозиції. Отже, конче необхідним є прийняття закону про опозицію, який би встановлював права і обов’язки парламентської меншості”.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК вимагає, щоб Президент України термінового втрутився в ситуацію з побиттям народних депутатів від опозиції у Верховній Раді депутатами провладної більшості 16 грудня, в результаті чого опозиціонери були госпіталізовані.

Як зазначається у запиті, згідно зі статтею 112 Кримінального кодексу України, посягання на життя державного чи громадського діяча, зокрема народного депутата, вчинене у зв`язку з їхньою державною чи громадською діяльністю, карається позбавленням волі від 10 до 15 років або довічним ув’язненням. «На жаль, досі не порушено жодної кримінальні справи за фактом завдання шкоди здоров’ю зазначених народних депутатів. Натомість, прокуратура Києва за матеріалами дослідчої перевірки, проведеної органами внутрішніх справ, порушила кримінальну справу проти постраждалих народних депутатів від опозиції за статтею 344 Кримінального кодексу України за втручання у діяльність державного діяча», - підкреслюється в документі.

А.ЯЦЕНЮК “вимагає від Президента як гаранта Конституції доручити генеральному прокурору України невідкладно провести перевірку за фактами побиття опозиційних депутатів у Раді. У разі їх підтвердження, порушити у встановленому законом порядку відповідні кримінальні справи”.

У законопроекті, який вніс А.ЯЦЕНЮК на розгляд ВР, визначаються правові гарантії діяльності парламентської меншості; порядок її утворення; умови зміни складу та припинення діяльності; фінансове, інформаційне та технічне забезпечення; права та обов’язки опозиції у Верховній Раді України. Згідно з законопроектом, за парламентською опозицією закріплюються посади першого заступника голови Верховної Ради, голови та членів Рахункової палати, уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Опозиції надається право формування опозиційного уряду та створення тимчасових слідчих комісій Верховної Ради та паритетного з парламентською більшістю представництва у них. Законопроектом регулюється доступ парламентської опозиції до засобів масової інформації.