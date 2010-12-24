Бондар каже, що сидить у ГПУ, але про своє затримання вперше чує

Екс-голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктор БОНДАР нічого не знає про своє затримання.

У телефонному інтерв’ю кореспонденту УНІАН, він повідомив, що зараз дійсно знаходиться в Генпрокуратурі. “Але я просто даю свідчення по справі”, - зауважив він. На уточнююче запитання: “Тобто вас не затримали?”, він відповів: “Поки що ні”.

В.БОНДАР зауважив, що справа, по якій його викликали до прокуратури, є “старою, яку закривали вже”. На його погляд, справа є абсолютно надуманою.

Водночас він не став уточнювати деталі справи, висловивши сподівання, що Генеральна прокуратура, вислухавши його аргументи, прийме об’єктивне рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА на прес-конференції повідомив, що Генеральна прокуратура України затримала екс-голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації В.БОНДАРЯ. «Сьогодні порушена кримінальна справа і затримано колишнього голову Дніпропетровської облдержадміністрації В.БОНДАРЯ… Сьогодні викликали на допит і затримали», - сказав генпрокурор.