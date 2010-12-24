Миколаївський губернатор підозрює, що його хочуть «прибрати» за мільйон

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола КРУГЛОВ заявляє, що йому відомо про створення фонду «зі зняття його з посади». У цьому фонді ймовірно може бути до 1 млн. євро, щоб «знайти чиновника, який міг би його (М.КРУГЛОВА) «прибрати».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КРУГЛОВ розповів під час прес-конференції в четвер.

Губернатор вважає, що створення цього фонду пов`язане з тим, що на суднобудівному заводі «Океан» є незадоволені тим, що «М.КРУГЛОВ улізає з розбираннями на завод, з`ясовує, куди йдуть гроші».

За словами М.КРУГЛОВА, наразі на заводі розгорівся конфлікт між власниками підприємства й менеджментом, в який втягується й профспілковий комітет.

«На «Океані» проблеми почалися з крадіжки грошей, - сказав М.КРУГЛОВ. - Це найголовніше: коли гроші за замовлення не доходять до підприємства або доходять, а потім йдуть в інший бік. Коли крали разом, а потім не поділили, - почали між собою розбиратися. І раптом вилізла заборгованість із заробітної плати. На заводі не хочуть, щоб я розбирався з цим питанням».

За словами М.КРУГЛОВА, сьогодні на «Океані» зафіксована заборгованість із зарплати разом із відрахуваннями 8,2 млн. грн. і аванс за грудень 4,2 млн. грн. – всього понад 12 млн. грн. Колектив працює лише над одним замовленням – спорудженням барж для сільськогосподарської компанії «Нібулон», інших замовлень на підприємстві немає. При цьому накопичилася величезна невиплата із заробітної плати.

«Я не втручаюся в крадіжку грошей, якщо вона зачіпає інтереси самого власника, - зазначив М.КРУГЛОВ. - Я втручаюся лише тоді, коли заробітна плата не платиться, або податки не платяться. Яким би ти не був власник – італієць, африканець, якщо ти господарник, ти повинен заплатити податки, забезпечити зарплату. Комусь на заводі це не сподобалося. Створено фонд зі зняття М.КРУГЛОВА з посади, мене хочуть прибрати, щоб красти далі».

УНІАН із приводу заяв М.КРУГЛОВА звернувся за коментарями до керівництва заводу "Океан", проте на заводі нам сказали, що в даний момент проходять збори акціонерів, і керівництво не має можливості відповідати на запитання.