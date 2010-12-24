Миколаївський губернатор підозрює, що його хочуть «прибрати» за мільйон
Створено фонд із його зняття?
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола КРУГЛОВ заявляє, що йому відомо про створення фонду «зі зняття його з посади». У цьому фонді ймовірно може бути до 1 млн. євро, щоб «знайти чиновника, який міг би його (М.КРУГЛОВА) «прибрати».
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КРУГЛОВ розповів під час прес-конференції в четвер.
Губернатор вважає, що створення цього фонду пов`язане з тим, що на суднобудівному заводі «Океан» є незадоволені тим, що «М.КРУГЛОВ улізає з розбираннями на завод, з`ясовує, куди йдуть гроші».
За словами М.КРУГЛОВА, наразі на заводі розгорівся конфлікт між власниками підприємства й менеджментом, в який втягується й профспілковий комітет.
«На «Океані» проблеми почалися з крадіжки грошей, - сказав М.КРУГЛОВ. - Це найголовніше: коли гроші за замовлення не доходять до підприємства або доходять, а потім йдуть в інший бік. Коли крали разом, а потім не поділили, - почали між собою розбиратися. І раптом вилізла заборгованість із заробітної плати. На заводі не хочуть, щоб я розбирався з цим питанням».
За словами М.КРУГЛОВА, сьогодні на «Океані» зафіксована заборгованість із зарплати разом із відрахуваннями 8,2 млн. грн. і аванс за грудень 4,2 млн. грн. – всього понад 12 млн. грн. Колектив працює лише над одним замовленням – спорудженням барж для сільськогосподарської компанії «Нібулон», інших замовлень на підприємстві немає. При цьому накопичилася величезна невиплата із заробітної плати.
«Я не втручаюся в крадіжку грошей, якщо вона зачіпає інтереси самого власника, - зазначив М.КРУГЛОВ. - Я втручаюся лише тоді, коли заробітна плата не платиться, або податки не платяться. Яким би ти не був власник – італієць, африканець, якщо ти господарник, ти повинен заплатити податки, забезпечити зарплату. Комусь на заводі це не сподобалося. Створено фонд зі зняття М.КРУГЛОВА з посади, мене хочуть прибрати, щоб красти далі».
УНІАН із приводу заяв М.КРУГЛОВА звернувся за коментарями до керівництва заводу "Океан", проте на заводі нам сказали, що в даний момент проходять збори акціонерів, і керівництво не має можливості відповідати на запитання.