Сьогодні три телеканали транслюватимуть інтерв’ю Януковича

17:22, 24 грудня 2010
Політика
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Інформація прес-служби Президента

Сьогодні в ефірі телеканалів “Інтер”, ICTV та “Україна” транслюватиметься інтерв’ю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Інтерв’ю, яке В.ЯНУКОВИЧ дав напередодні авторам та ведучим популярних політичних ток-шоу Євгену КИСЕЛЬОВУ, Андрію КУЛИКОВУ та Савіку ШУСТЕРУ, вийде в ефір о 20.30 та триватиме годину.

 

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