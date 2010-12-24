Сьогодні три телеканали транслюватимуть інтерв’ю Януковича

Сьогодні в ефірі телеканалів “Інтер”, ICTV та “Україна” транслюватиметься інтерв’ю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Інтерв’ю, яке В.ЯНУКОВИЧ дав напередодні авторам та ведучим популярних політичних ток-шоу Євгену КИСЕЛЬОВУ, Андрію КУЛИКОВУ та Савіку ШУСТЕРУ, вийде в ефір о 20.30 та триватиме годину.