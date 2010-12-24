Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що його хочуть налякати, ставлячи питання про усунення з поста керівника парламенту.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Коммерсантъ».

Відповідаючи на запитання чи не хочеться йому після 16 грудня піти у відставку самому, В.ЛИТВИН сказав: «Мені багато чого хочеться. Це моє особисте, з яким я живу, і житиму». Він підкреслив: «Виходжу з того, що у мене є певний досвід і мистецтво знаходити компроміс навіть, здавалося б, у безвихідних ситуаціях. Так, я завжди відповідаю за все, що б не відбувалося у Верховній Раді, але брати повністю на себе провину за те, до чого не маю відношення, я не збираюся». Він сказав: «Відчуття провини мені намагаються прищепити вже довгі роки, але цього не буде». Голова ВР підкреслив, що якщо в когось є наміри відправити його у відставку, то треба не заявляти про них, а діяти відповідним чином. «Якщо питання про мою відставку буде включене до порядку денного, в чому я дуже сумніваюся, у мене буде можливість розповісти про те, що я зробив, як цю Верховну Раду з мертвих воскресив! Повірте, я – боєць. Розглядаю таку постановку питання як спробу налякати. Років, мабуть, сім назад, я, може, й непритомнів би від таких заяв, але тепер – ні» - сказав В.ЛИТВИН.

Він ще раз підкреслив, що несе повну відповідальність за ВР. При цьому сказав: «Простіше було б сказати, що ні за що не відповідаю і вмиваю руки. Але я ж не Понтій Пілат!». За його словами, 16 грудня він «займався домовленостями, причому здебільшого мені доводилося вмовляти представників більшості, щоб вони погоджувалися з усім тим, що пропонували представники фракції "БЮТ-Батьківщина". При цьому підкреслив, що коли ті погоджувалися з однією вимогою блокуючих трибуну, вони висували наступні.

В.ЛИТВИН сказав, що в час, так званого, штурму, «був у кабінеті, працював і не припускав загострення ситуації». Коментуючи розмови про те, що він дав команду відрити двері для штурму президії, В.ЛИТВИН сказав, що двері, що ведуть у президію, «не були закриті на ключ». «А по-друге, не царська це справа – давати охороні вказівку віддавати комусь ключі! Ще раз скажу: після того, як блокуючі закрилися зсередини, ніякого замикання дверей не було», - додав він. При цьому зазначив: «Ви собі уявіть, що було б, якби охорона о 18.00 позакривала всі двері? Їм що, треба було відра поставити депутатам, які там залишалися? Думаю, зрозуміло, для чого відра». В.ЛИТВИН сказав, що «всі ці заяви про те, що глава парламенту давав якісь вказівки, – від безсилля». «І від небажання підтвердити те, що мене цілий день водили за ніс, а установка була заблокувати роботу парламенту до Нового року», - додав він.

В.ЛИТВИН вважає, що, кажучи про події 16 грудня, «стверджувати, що винна одна сторона, абсолютно неправильно». «Багато говорять про непропорційне застосування сили, але з другого боку – як кваліфікувати захоплення інституту державної влади? Чому ми не говоримо, що це в докорінно неправильна позиція? У нас були блокування, але не було барикад. Отже говорити, що в цій ситуації є винні, а є праведники, неправильно», - додав він.

В.ЛИТВИН вважає, що уникнути нинішньої ситуації у ВР можна, прийнявши закон про мажоритарну виборчу систему. «Якби це сталося, я обома руками голосував би за те, щоб у нас якнайшвидше пройшли вибори до парламенту. Повірте, тоді ми забули б про те, що Рада колись була вогнищем напруги», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» блокували роботу парламенту. Увечері депутати від Партії регіонів вдерлися в сесійний зал з дверей президії, через які входять керівники Верховної Ради, побили депутатів від “БЮТ-Батьківщини” і відтіснили їх у сесійний зал.

П`ятьох депутатів з фракції “БЮТ-Батьківщина” - Володимира БОНДАРЕНКА, Євгена СУСЛОВА, Василя КРАВЧУКА, Михайла ВОЛИНЦЯ і Юрія ГНАТКЕВИЧА - з травмами забрала “швидка допомога”.

21 грудня прокуратура Києва за матеріалами дослідчої перевірки щодо подій 16 грудня в сесійному залі Верховної Ради порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 344 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність державного діяча).