Добкін: міліція допомогла розібратись із страйком тролейбусників

Працівникам комунального підприємства «Міськелектротранс» погрожували застосуванням фізичної сили у разі, якщо вони виведуть на маршрути тролейбуси і трамваї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи страйк працівників харківського КП «Міськелектротранс».

Губернатор зазначив, що вчора за його участю, а також за участю Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА, голови Харківської обласної ради Сергія ЧЕРНОВА та працівників КП «Міськелектротранс» у міськвиконкомі відбулась нарада, на якій обговорювався план дій щодо виплати працівникам КП заборгованостей із зарплат. Також учасники засідання обговорювали заходи, які майбутньому могли б зробити підприємство незбитковим.

М.ДОБКІН заявив, що на нараді більшість працівників підприємства висловили бажання вийти на маршрути, але при цьому вони були занепокоєні можливістю застосування проти них фізичної сили.

«Більшість людей висловили бажання вийти на лінії, причому вони не приховували, що декому не дають це зробити, використовуючи погрози завдання фізичних проблем. Навіть до такого там доходить. Я пообіцяв, що цього не буде, що ніхто нікому не буде різати колеса на тролейбусах, що ніхто нікому не буде погрожувати в трамвайних депо. І той хто хоче, нехай виходить і отримує заробітну плату», - сказав М.ДОБКІН.

Він додав, що сьогодні вранці працівники міліції в тролейбусних депо «допомогли розібратися в нелегкій емоційній ситуації, яка була сьогодні на підприємстві».

«Вранці тих людей, котрі намагалися фізично не випустити трамваї, їх міліціонери вмовили, і вони відмовилися від цих безглуздих затій», - зауважив губернатор.

М.ДОБКІН підкреслив, що 77% рухомого складу двох трамвайних депо знаходиться на маршрутах, «інші стоять виключно з технічних причин».

Він підкреслив, що на сьогодні працівниками комунального підприємства вже виплачено 13 млн. грн., решта 9 млн. грн. «будуть виплачені в кінці січня, на початку лютого за допомогою обласного та міського бюджету».