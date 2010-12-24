У Рівному відзначили 73-ю річницю В'ячеслава Чорновола

У Рівному відзначили 73-ю річницю від дня народження відомого політичного і державного діяча, колишнього голови Народного Руху України, Героя України В’ячеслава Чорновола.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості відбулися на одній з центральних вулиць міста, яка носить ім’я В.Чорновола, біля його пам’ятної дошки.

Сюди прийшли активісти обласної організації НРУ, представники громадськості та молодь. До пам’ятної дошки покладено квіти, а пам’ять про одного із засновників НРУ вшановано хвилиною мовчання.

«В’ячеслав Чорновіл був тією людиною, яка власними словами і вчинками доводила відданість національній ідеї, - зазначив у виступі керівник рівненських рухівців, колишній перший заступник голови облради Валентин КОРОЛЮК. – Чорновіл ще за життя став символом безкомпромісної боротьби за національні ідеали».

За словами В.КОРОЛЮКА, В.Чорновола називали романтиком, але цей романтизм був дієвий, стверджуючий, «він приніс користі Україні в мільйони разів більше, аніж прагматичні слова та дії багатьох нинішніх політиків».