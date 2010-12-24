Янукович регулярно зустрічається з опозиційними політиками

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що регулярно зустрічається з усіма українськими опозиційними політиками, окрім лідера “Батьківщини” Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1», яке буде оприлюднене в ефірі програми «ТСН - тиждень» о 19.30 у неділю, 26 грудня.

«З усіма, окрім ТИМОШЕНКО», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання, з якими українськими опозиційними політиками він регулярно зустрічається.

При цьому Президент зауважив, що ці представники опозиції не говорять публічно про такі контакти з ним.

«Якщо потрібна буде публічна дискусія, чи будуть такі вимоги, я готовий у будь-який час, із будь-якою політичною силою провести такі дискусії», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.