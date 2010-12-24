Тимошенко: сьогодні мафія мститься

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО розцінює кримінальну справу проти екс-заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА як помсту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та його оточення за повернутий державі природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після допиту у Генеральній прокуратурі.

«Ми тримаємо зв’язок із адвокатами всіх репресованих людей з нашої команди. Ми знаємо, як розгортаються події, і можна сказати, що всі люди, які сьогодні затримані, які сьогодні знаходяться за гратами, - це є пряма помста мафії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за її словами, у справі про повернення НАК «Нафтогаз України» природного газу від посередницької компанії «РосУкрЕнерго» брав участь Є.КОРНІЙЧУК, який готував відповідні документи та допомагав оформлювати відповідну процедуру.

«Сьогодні вони розправляються з усіма урядовцями, які їх позбавили тіньових, нечесних заробітків і прибутків. КОРНІЙЧУК відноситься до них», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 22 грудня порушила кримінальну справу щодо колишнього першого заступника міністра юстиції України Є.КОРНІЙЧУКА. У прес-службі ГПУ повідомили, що справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки), і що за підозрою у вчиненні вказаного злочину Є.КОРНІЙЧУКА затримано у порядку, передбаченому ст. 115 КПК України.

Довідка УНІАН. 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії RosUkrEnergo (Швейцарія) 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту. Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» заплатити RosUkrEnergo 197 млн. дол. за порушення контракту.

На початку червня СБУ порушила справу за фактом завдання шкоди державі Україна у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У цій справі звинувачення були пред`явлені колишньому першому заступнику голови НАК «Нафтогаз України» Ігорю ДІДЕНКУ, екс-керівнику Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.