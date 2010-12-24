Янукович не впевнений, що справа Тимошенко буде доведена до суду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює невпевненість, що кримінальна справа, порушена проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, буде доведена до суду.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалам “Інтер”, ICTV та “Україна”.

«Якщо у нас будуть недоторканні особи – в нашій країні не буде ніякої демократії. Тому всі перед законом повинні відповідати», - сказав глава держави.

Він наголосив, що у «Юлії Володимирівні є всі можливості себе захистити».

«Я не можу зупиняти цей процес і казати: ви там, ось ці справи розслідуйте, а ці – ні. Ні в якому разі це робити не можна. У голови держави немає таких повноважень», - також наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

«Я не упевнений у тому, що буде суд. Я вам скажу так. Я не упевнений у цьому. Якщо у ході слідства будуть доведені факти того, що вона не винна, це питання зніметься саме. А, природно, якщо буде суд, звичайно, ми зацікавлені у тому, щоб він був справедливий, щоб були усі докази», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.